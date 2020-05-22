العاروري: الشهيد الجنرال سليماني كان صادقاً وجريئاً وداعماً للمقاومة

وقال للميادين إنّ إحياء يوم القدس لم يعد يقتصر على إيران إنما يتسع سنة بعد أخرى عند عموم المسلمين.

وأضاف أنّ موقف الجمهورية الإسلامية تجاه فلسطين ثابت ومبدئي "ونحن نثق به".

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لفت إلى أنّ الشهيد سليماني كان لا يرفض أي شيء يتعلق بالمقاومة ودعمها. ووصف سليماني بأنه كان صادقاً وجريئاً وداعماً للمقاومة في كل ما تطلبه.

في سياق متصل، قال العاروري إنّ الجنرال اسماعيل قااني يمضي على نفس نهج الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية.

وتابع "الجنرال قااني مستمر على نفس نهج الشهيد سليماني وواثقون من الدعم الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية".