حكم الاعدام على جاسوس لـ(CIA) جمع معلومات عن الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ "غلام حسین اسماعیلي" المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية أوضح في تصريح له اليوم الثلاثاء انه تم اصدار حكم الاعدام بحق جاسوس للCIA تولى جمع المعولمات عن قائد "فيلق القدس" السابق الفريق الشهيد "قاسم سليماني".

واوضح اسماعيلي: "كان "محمود موسوي مجد" على صلة بالموساد وكذلك "سي آي اي"، وكان يجمع لهم المعلومات عن المراكز الأمنية والقوات المسلحة بما فيها قوة القدس ومقرات وتحركات القائد "الشهيد سليماني"، مقابل الحصول على أموال بالدولار، وقد أصدرت محكمة الثورة بحقه حكماً بالإعدام.

وتابع: أيدت الشعبة 19 للمحكمة العليا هذا الحكم، وسيتم تنفيذه قريبا.