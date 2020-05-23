لاريجاني يؤكد على دور البرلمانات في مواجهة تحديات العالم الاسلامي

وهنّأ لاريجاني، في برقيات منفصلة بعثها الى نظرائه في البلدان الاسلامية اليوم السبت، بعيد الفطر المبارك.

وأعرب عن تصوره، بأن دور ونشاطات برلمانات البلدان الاسلامية، في العالم المعاصر، لها الاثر الكبير في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي ومنها ازمة كورونا.

واضاف: انه في ظل الظروف الراهنة تجتاز البلدان الاسلامية اختبارا صعبا والذي يتطلب تعزيز التعاطف والتعاون بين صفوف الامة الاسلامية العظيمة.

وأعرب عن أمله بازدهار الحضارة الاسلامية وتألقها في ظل تعاليم الاسلام الحنيف واعتماد الثقة والتعاطف بين المسلمين وبلورة صورة الاسلام الاصيل القائم على السلام والمحبة والتعاون والصداقة أكثر مما مضى.

ودعا الله تعالى بالتوفيق والسعادة والرفاهية لنظرائه والبرلمانات والحكومات والشعوب الاسلامية.