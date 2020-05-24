روحاني يهنئ لبنان حكومةً وشعباً بذكرى انتصار عيد المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني أبرق برسالة الى الرئيس اللبناني ميشل عون، مهنئا لبنان حكومة وشعبا بمناسبة عيد المقاومة؛ الذكرى السنوية للإنتصار الشامخ للقوات اللبنانية على قوات كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال روحاني أن هذا الإنتصار تحقق عبر مقاومة وصمود اللبنانيين رجالا ونساءا، وأنه بمثابة ميدالية فخر على صدر كافة ابناء الشعب اللبناني، كما بيّن ان الصمود والوقوف في وجه المتغطرسين سيؤدي في النهاية الى النصر وتحقيق الوعد الالهي.

وأضاف: لا شك أن التضامن بين ابناء الشعب اللبناني تحت لواء الجيش والمقاومة اللبنانية، يشكل الركيزة الاساسية لكل ما يحققه لبنان من انجازات في حربه مع كيان الاحتلال والتكفيريين وكافة مؤامرات اعداء هذا الشعب، والتي قد تبلورت بأفضل شكل ممكن في فترة رئاسة ميشل عون، معتبرا أن الشعب اللبناني سوف لن ينسى هذا الانتخاب الاستراتيجي له.

وفي الختام سأل من الله تعالى روحاني التوفيق المتزايد المستمر لرئيس والشعب اللبناني.