اعادة فتح مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" أمام الزوار

وقال حجة الاسلام سعيدي في تصريح له في مرقد الامام الرضا (ع) في مدينة مشهد الاحد، إن تفشي فيروس كورونا رغم المصاعب والاضرار التي رافقته ولكن ترافقت معه ذروة الايمان والالتزام بالولاية والصبر والتفاني والتضحية والتعاطف والتكافل من قبل مختلف الشرائح في المجتمع.

واضاف أن التعاطف تجاه المتضررين وكذلك مشاركة المحسنين والكوادر الطبية والتمريضية والطلابية والتعبوية وطلبة العلوم الدينية والادارة الممتازة من قبل الدولة خاصة توجيهات وارشادات سماحة قائد الثورة في هذا الامر كانت لا توصف، وهذه ميزة افتقدها العالم الذي يواجه فيروس كورونا اليوم.

وأوضح امام جمعة قم الموقت باننا الان على اعتاب اعادة فتح صحون المراقد المقدسة وسيتم في المستقبل فتح الاروقة والاضرحة ايضا.

يذكر انه قبل اكثر من شهرين تم غلق ابواب المراقد المقدسة في البلاد ومنها مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم للحد من تفشي فيروس كورونا ومن المقرر بناء على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس اعادة فتح ابواب صحون مرقد "السيدة المعصومة (س)" ومسجد جمكران اليوم الاثنين.