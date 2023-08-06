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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:١٩ م

عدسة مهر؛

زيارة خاصّة لمرقد السيدة فاطمة المعصومة (ع) في قم المقدسة

زيارة خاصّة لمرقد السيدة فاطمة المعصومة (ع) في قم المقدسة

تهدي وكالة مهر للأنباء، لمتابعيها الأعزاء، أجر الزيارة الخاصة التي أجرتها الوكالة لمقام السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في مدينة قم المقدّسة.

/انتهى/

رمز الخبر 1935666

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