https://ar.mehrnews.com/news/1935666/ ٠٦/٠٨/٢٠٢٣، ٩:١٩ م رمز الخبر 1935666 إيران الثقافة إيران الثقافة ٠٦/٠٨/٢٠٢٣، ٩:١٩ م عدسة مهر؛ زيارة خاصّة لمرقد السيدة فاطمة المعصومة (ع) في قم المقدسة تهدي وكالة مهر للأنباء، لمتابعيها الأعزاء، أجر الزيارة الخاصة التي أجرتها الوكالة لمقام السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في مدينة قم المقدّسة. /انتهى/ رمز الخبر 1935666 کپی شد محتوى ذات صلة اعادة فتح مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" أمام الزوار الأوّل من ذي القعدة.. ذكرى ولادة كريمة أهل البيت عليها السلام تقرير مصور عن افتتاح مشاريع توسيع مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) تقرير مصور عن مراسم العزاء في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) سمات مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) مولد السيدة فاطمة المعصومة مدينة قم
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