تسجيل 57 حالة وفاة جراء كورونا في ايران والمتعافين نحو 109 الف و500

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الثلاثاء، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و787 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 139 الاف و511 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 57 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و507 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 109 الف و437 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و567 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 837 الف و 90 شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد. /انتهى/.