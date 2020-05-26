اللواء باقري يوجه الشكر والتقدير للاريجاني لموقفه الداعم للدفاعات الايرانية

وكتب اللواء باقري في رسالته الموجهه الى لاريجاني ابرقها اليوم الثلاثاء: لاشك ان الامن المستديم والرائع ومواجهة الشعب الايراني المقتدرة لمختلف انواع التهديدات التي ترافقت خلال الاعوام الـ 12 الاخيرة مع عواصف الاحداث والفتن والحروب النيابية والارهابية المخطط لها من قبل النظام الاميركي الكريه والارهابي وحلفائه الاقليميين والدوليين في غرب اسيا، قد تحقق بفضل الارتقاء باركان قوة الردع والقدرات الدفاعية القصوى للبلاد والتي كان دوركم ومجلس الشورى الاسلامي فيها بارزا ولا يُنكر.

ووجه رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الشكر والتقدير الى لاريجاني لجهوده القيمة واجراءاته الحكيمة والممهدة في دعم مجلس الشورى الاسلامي للمجال الدفاعي والقوات المسلحة والتي وفرت ضرورات الرصد الدقيق والدائم لتطورات المنطقة والاستعداد الكامل والشامل للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لتنفيذ المهمات المناطة خاصة في المواجهة الناجحة للتهديدات المحتملة.

يذكر ان الدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي انتهت وستبدا غدا اعمال الدورة الحادية عشرة، ولم یرشح لاریجاني نفسه لانتخابات هذه الدورة.