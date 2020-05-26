خطوة ايران في ارسال البنزين لفنزويلا ذلّت واشنطن

صرح النائب الايراني حسن همتي في حديث له مع وكالة مهر للأنباء، ان ما قامت به ايران في ارسال البنزين لفنزويلا في ظل وجود التهديدات الامريكية تعد خطوة صائبة واستراتيجية، مشددا أن على ايران عدم المبايات بهذه التهديدات.

واعتبر ان هذه الخطوة بينت ان ايران تقف امام كافة أنواع التهديدات، مضيفا: أن الجمهورية الاسلامية وخلال الأعوام الاربعين الماضية دفعت بسياساتها بقوة الى الامام ودون التخوف من التهديدات الامريكية وباتت أكثر قوة يوما بعد يوم رغم الضغوطات والعقوبات التي تمارس ضدها، مؤكدا ان الشعب الايراني لا يرضخ ابدا لاي تهديد.

وقال النائب الايراني: أن الولايات المتحدة قد أهينت لعدة مرات أمام ايران وارسال البنزين الى فنزويلا الى جانب استهداف قاعدة عين الاسد ادى الى إذلال واهانة واشنطن اكثر فأكثر.