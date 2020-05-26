حوار خاص مع السيد نصر الله بذكرى عيد المقاومة والتحرير

وأفادت المنار :"في الذكرى العشرين لعيد المقاومة والتحرير، ترقبوا الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في حوار شامل وخاص عبر اثير إذاعة النور، ويدير الحوار الإعلامية بثينة عليق وذلك اليوم الثلاثاء 26/05/2020 الساعة 21:00 مساء.".