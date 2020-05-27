ترامب: سنتخذ إجراء كبيرا ضد "تويتر"

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أظهر أن كل ما اتهمه به صحيح، لافتا إلى أنه بصدد اتخاذ "إجراء كبير" ضده.

وذكر في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لقد أظهر (تويتر) الآن أن كل ما قلناه عنه صحيح. إجراء كبير سيتخذ".

وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الجمهوريين يشعرون أن منصات التواصل الاجتماعي "تسكت أصوات المحافظين"، مؤكدًا "سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالكامل قبل السماح بحدوث ذلك".

وأضاف ترامب، في تغريدتين، اليوم الأربعاء: "يشعر الجمهوريون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تمامًا. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك. لقد رأينا ما حاولوا فعله، وفشلوا في عام 2016. لا يمكننا ترك نسخة أكثر تعقيدًا من ذلك يحدث مرة أخرى".

وأضاف: "كما لا يمكننا السماح لبطاقات الاقتراع بالبريد واسعة النطاق بأن تمد جذورها في بلدنا. ستكون مجانية للجميع في الغش والتزوير وسرقة بطاقات الاقتراع. من يخدع أكثر سيفوز. وبالمثل، وسائل التواصل الاجتماعي. سنطهر كل هذا الآن".

في وقت سابق، اعتبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التغريدة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء، عن بطاقات الاقتراع بالبريد "مضللة"، لتكون بذلك سابقة من نوعها.