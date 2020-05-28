  1. السياسة
٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٣٥ ص

بمرسوم من سماحة القائد؛

علي لاريجاني مستشارا لقائد الثورة وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام

علي لاريجاني مستشارا لقائد الثورة وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام

أصدر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية مرسوماً عين خلاله "علي لاريجاني، مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اصدر مرسوماً عين خلاله الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ، مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام. 

/انتهى/ 

رمز الخبر 1904518

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