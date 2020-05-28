علي لاريجاني مستشارا لقائد الثورة وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اصدر مرسوماً عين خلاله الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ، مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
/انتهى/
أصدر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية مرسوماً عين خلاله "علي لاريجاني، مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اصدر مرسوماً عين خلاله الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" ، مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
/انتهى/
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