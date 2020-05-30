روحاني يصدر أوامر بشأن حل مشكلة المياه في الغيزانية جنوب ايران

خلال اتصاله الهاتفي الجمعة مع وزير الطاقة رضا اردكانيان اشار الرئيس روحاني إلى الاوامر السابقة التي أصدرها الى وزير الطاقة ومحافظ خوزستان منذ حدوث مشكلة المياه لاهالي منطقة غيزانية، موجها الامر من جديد الى وزير الطاقة بالسعي الحثيث شخصياً لمتابعة مشكلة المياه في منطقة غيزانية في أهواز والعمل على حلها بصورة كاملة حتى نهاية الشهر (الايراني) الجاري (20 حزيران) وقال، ان التخطيط يجب ان يجري للحيلولة دون وقوع مثل هذه المشاكل على صعيد توفير مياه الشرب مستقبلا في اي منطقة بالبلاد ولاسيما محافظة خوزستان.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الرئيس روحاني إلى تقرير الوزير عن خطط لتدشين 250 مشروعا في قطاع الطاقة باستثمارات تبلغ 50 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) في جميع أنحاء البلاد، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الطاقة في قطاع مشاريع الماء والكهرباء بالبلاد واكد ضرورة العمل لانجاز هذه المشاريع سريعا.