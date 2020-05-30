  1. السياسة
٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م

حظر التعاون مع ايران في مجال الطاقة الذرية يعد انتهاكا لقرار 2231 الأممي

حظر التعاون مع ايران في مجال الطاقة الذرية يعد انتهاكا لقرار 2231 الأممي

ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بالخطوة الامريكية الاخيرة في فرض الحظر على التعاون الدولي مع ايران بمجال الطاقة الذرية معتبرا انها تعد انتهاكا واضحا لقرار 2231 وميثاق الامم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اعتبر أن الخطوة الامريكية الاخيرة في فرض الحظر على التعاون الدولي مع ايران بمجال الطاقة الذرية تعد انتهاكا واضحا لقرار 2231 وميثاق الامم المتحدة، وندد بهذه الخطوة بشدة.

وقال موسوي ان هذا القرار يتجاهل الحقوق الجوهرية للجمهورية الاسلامية ويخل بالنظام الدولي العام.

وأضاف موسوي: أن الجمهورية الاسلامية سوف تحدد الآثار السياسية والتقنية لهذه الخطوة وفي حال ان رصدت أي مؤشرات سلبية على الحقوق النووية لايران وفقا للمواثيق الدولية والاتفاق النووي، سوف تتخذ إجراءات عملانية وقانونية في هذا الخصوص./انتهى/.

رمز الخبر 1904566

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