وزير الاقتصاد الإيراني: زيادة أسعار العملة الأجنبية لا علاقة لها بالقرار المتعلق ب "فاتف"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاقتصاد الايراني فرهاد دجبسند اكد في تصريح صحفي ادلى به اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مع وفد اعضاء غرفة التجارة الايرانية، بان ارتفاع سعر العملة الاجنبية لا علاقة له باجتماع FATF الذي يعقد غد، وتطرق إلى مدى تاثير FATF في زيادة سعر العملة الاجنبية، قائلا: ان زيادة سعر العملة الاجنبية (في السوق الايرانية) لا علاقة له باجتماع FATF الذي يعقد غدا.

علما ان مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) تمدد كل عدة اشهر تعليق ايران من القائمة السوداء، وسيكون لها اجتماع يوم غد الاربعاء./انتهى/