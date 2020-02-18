  1. الإقتصاد
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٥:١١

وزير الاقتصاد الإيراني: زيادة أسعار العملة الأجنبية لا علاقة لها بالقرار المتعلق ب "فاتف"

وزير الاقتصاد الإيراني: زيادة أسعار العملة الأجنبية لا علاقة لها بالقرار المتعلق ب "فاتف"

صرح وزير الاقتصاد الايراني "فرهاد دجبسند"، اليوم الثلاثاء، أن زيادة أسعار العملة الأجنبية في الأيام الأخيرة لا علاقة لها بقرار مجموعة العمل المالي "FATF"، وقال "إن الحكومة لن تستفيد من الزيادة في سعر الصرف الأجنبي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاقتصاد الايراني فرهاد دجبسند اكد في تصريح صحفي ادلى به اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مع وفد اعضاء غرفة التجارة الايرانية، بان ارتفاع سعر العملة الاجنبية لا علاقة له باجتماع FATF الذي يعقد غد، وتطرق إلى مدى تاثير FATF في زيادة سعر العملة الاجنبية، قائلا: ان زيادة سعر العملة الاجنبية (في السوق الايرانية) لا علاقة له باجتماع FATF الذي يعقد غدا.

علما ان مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) تمدد كل عدة اشهر تعليق ايران من القائمة السوداء، وسيكون لها اجتماع يوم غد  الاربعاء./انتهى/

رمز الخبر 1902192

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