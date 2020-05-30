عمار الحكيم يهنئ قاليباف بمناسبة تصديه لرئاسة مجلس الشورى الإسلامي

وبعث زعيم تيار الحكمة الوطنية العراقية السيد عمار الحكيم برقية تهنئة بمناسبة انتخاب محمد باقر قاليباف لرئاسة مجلس الشورى الإسلامي في إيران في دورتها الحادية عشرة.

وجاء في جانب من البرقية انه وبالنظر إلى الوضع الصعب في المنطقة ، فان التضامن مع الدول المجاورة كطريقة فعالة لمواجهة التحديات ، وخاصة الجهود المبذولة لاحتواء وباء كورونا ، وكذلك الجهود المشتركة للقضاء على الإرهاب والتطرف ، تزداد أهمية بشكل متزايد. وقال : أغتنم هذه الفرصة لمواصلة التعاون المتبادل بين البلدين الجارين لتعزيز مكانتهما والتأكيد على حضورهما الفاعل في تحقيق السلام والأمن في المنطقة. أسأل الله تعالى أن يوفقكم في التصدي لمسؤوليتكم ./انتهى/