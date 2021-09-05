آية الله "الحكيم" افنى حياته في ترويج معارف الاسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف، اشار خلال برقية تعزية في وفاة المرجع الديني آيه الله محمد سعيد الحكيم، قال فيها ان السيد الحكيم افنى حياته في نشر الدين والمعارف الاسلامية.

وتابع: قضى هذا العالم المتقي عمره الشريف في نشر وترويج معارف الاسلام والدين وشعائر أهل البيت (علیهم‌السلام) والبحوث الاسلامية وتعليم طلبة العلوم الدينية وايجاد الحلول لمشاكل المسلمين وخلّف تراثا قيّما للباحثين عن العقيدة.

وعزّى بهذه المصيبة الاليمة الحوزات العلمية لاسيما حوزة النجف المباركة ومراجع وعلماء الدين والطلبة ومحبيه واسرته وذويه، داعيا برضا الله وعلو المراتب ولذويه بالصبر الجميل والاجر الجزيل.

وجاء في رسالة قاليباف: "اعزي الحوزة العلمية في النجف الاشرف وجميع المراجع لا سيما تلاميذه وعائلته بوفاته".

جدير بالذكر ان المرجع الديني في النجف الاشرف السيد محمد سعيد الحكيم قد توفي عصر الجمعة الماضية في احدى مستشفيات النجف الاشرف جراء اصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 85 عاماً./انتهى/