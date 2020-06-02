مؤشر بورصة طهران للاسهم والاوراق الموالية يعاود كسر حاجز المليون نقطة

واختتم المؤشر التعاملات على ارتفاع 40417 نقطة الى مستوى 10028537 نقطة.
وتداولت السوق نحو 11 مليار سهم في اطار 1.3 مليون صفقة بقيمة 99.08 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).
وبالسوق الموازي صعد المؤشر "آيفكس" 328 نقطة الى مستوى 11673 نقطة.
عاود مؤشر عام بورصة طهران للاسهم والاوراق الموالية كسر حاجز المليون نقطة القياسي في ختام جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
واختتم المؤشر التعاملات على ارتفاع 40417 نقطة الى مستوى 10028537 نقطة.
وتداولت السوق نحو 11 مليار سهم في اطار 1.3 مليون صفقة بقيمة 99.08 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).
وبالسوق الموازي صعد المؤشر "آيفكس" 328 نقطة الى مستوى 11673 نقطة.
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