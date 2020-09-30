بورصة طهران تغلق مرتفعة بدعم أسهم الشركات التصديرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية أنهت جلسة تداول اليوم الاربعاء، على إرتفاع المؤشر العام 10468 نقطة الى مستوى 1,397,574 نقطة.

وتداول المتعاملون أكثر من 11.1 مليار سهم وورقة مالية في اطار957 الف صفقة بقيمة 97.32 تريليون ريال (رسميا الدولار = 42 الف ريال).

وتلقى المؤشر العام دعما من مكاسب أسهم الشركات التصديرية الكبرى " فولاد مباركة" للصلب و" كل كهر" للتعدين والوطنية للنحاس و"برديس" للبتروكيماويات و" تأمين " للنفط والغاز.

وبالسوق الموازي صعد المؤشر آيفكس 222 نقطة الى مستوى 17,675 نقطة. بتداول 511 ألف صفقة بقيمة 35.83 تريليون ريال./انتهى/