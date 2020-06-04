عودة النشاط التجاری الی معبر "بازرکان" الحدودی مع ترکیا

واوضح لطيفي، انه عقب المحادثات والمتابعات المستمرة من قبل المسؤولين الايرانيين مع السلطات التركية ولاسيما مباحثات رئيسي البلدين، ستعود النشاطات التجارية الى طبيعتها في هذا المعبر البري، اعتبارا من صباح اليوم الخميس.

واضاف، وفقا لارنا، انه بدءأ من الساعة العاشرة والنصف صباحا، سيتاح لسائقي الشاحنات الايرانيين والاتراك استخدام معبر بارزكان الحدودي لنقل الحمولات والسلع التجارية مع رعاية كامل البروتوكولات الصحية والوقائية هناك.

علما، ان المنفذ الحدودي التركي المشترك مع حدود بازركان كان قد اغلق منذ 22 شباط / فبراير 2020، وذلك بناء على قرار انقرة في سياق الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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