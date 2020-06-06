ضبط طنين من المخدرات على يد حرس الحدود الايراني في جنوب شرق البلاد

وصرح العميد كودرزي اليوم السبت، أن حرس الحدود في سيستان وبلوجستان، قاموا برصد أنشطة عصابة كبيرة لتهريب المخدرات إلى داخل البلاد من منطقة ميرجاوه الحدودية، وعلى الفور، توجهت وحدة من قوات الحدود إلى المنطقة بكامل معداتها ونصبت كمينا لتشديد التغطية على المنطقة.

وأضاف: أنه وبعد تحديد الطرق المرورية المحتملة للمهربين، قام أبطال فوج ميرجاوه الحدودي، وبدعم استخباراتي من حرس الحدود في المحافظة، بإغلاق جميع طرق مرور المهربين ومحاصرتهم، ما أدى الى فرارهم من المنطقة تاركين شحنة المخدرات.

واشار قائد حرس الحدود الايراني الى ضبط سيارتين و طنين و 275 كغم من انواع المخدرات، بما في ذلك طنين و 200 كغم من الأفيون و 75 كغم من الحشيش من المهربين.

وقال إن قوات حرس الحدود تتابع وبشكل خاص ملاحقة المتهمين وإلقاء القبض عليهم، مؤكدا على حماية الحدود الشاسعة للبلاد، والتصدي لانشطة المهربين ومواجهتها بحزم .