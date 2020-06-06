رئيس البرلمان الطاجيكي يؤكد على أهمية تمتين العلاقات بين بلاده وايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الطاجيكي "محمد طاهر ذاكرزاده" ابرق برسالة الى نظيره الايراني محم باقر قاليباف، هنأ من خلالها تبوأ الاخير منصب رئاسة مجلس الشورى الايراني، مؤكدا على دور لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين ايران وطاجيكستان، كما اعرب عن أن أمله بأن يشكل التضامن والاخوة والسلام والاستقرار في المنطقة من الأهداف المهمة في التعاون بين البلدين الشقيقين./انتهى/.