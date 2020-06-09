الصحة الايرانية تسجل 2095 اصابة جديدة بكورونا و74 حالة وفاة

وقالت سادات لاري في تصريح لها اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2095 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 175927 شخصا من ضمنهم 2639 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 138457 فيما تم تسجيل 74 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 8425 شخصا.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء مليون و 128 الفا و 601 اختبار للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في البلاد.