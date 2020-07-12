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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٥٢ م

فاديم تاراسوف:

نجاح إختبارات أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

نجاح إختبارات أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

أعلن مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة "سيتشينوف" في موسكو "فاديم تاراسوف" أن إختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم على متطوعين في جامعة "سيتشينوف" قد تمّت بنجاح.

ونقلاً عن موقع "سبوتنيك"، قال "تاراسوف" إن المجموعة الأولى من المتطوعين ستخرج يوم الأربعاء، والثانية في 20 تموز/يوليو الحالي.

وأضاف "تاراسوف": "لقد إستكملت جامعة "سيتشينوف" بنجاح الإختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، التي يشترك في إجرائها المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية "غامالي". 

وجاء في التقرير: "إن وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية " غامالي"، قد شرعا بالمرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد".

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" في روسيا.

فيما أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور"، الأسبوع الماضي، أنه تم إجراء أكثر من 20.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1905712

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