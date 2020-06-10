إيران تمهد لمناورة جديدة للتدريب على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس"، بأن إيران تعد لتدريبات على إغراق حاملة طائرات أمريكية قبالة ساحلها الجنوبي، عبر إعادة بناء نموذج لحاملة من طراز "نيميتز"، في ظل تصاعد التوترات مع أمريكا.

وبحسب صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الوكالة فإن "القاعدة المزيفة" تشبه حاملات الطائرات التي تبحر بها البحرية الأمريكية بشكل روتيني إلى الخليج من مضيق هرمز، حيث يمر 20% من نفط العالم عبر هذا المضيق.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين لم يعلقوا على الأمر، إلا أن ظهور نسخة طبق الأصل عن حاملة الطائرات الأمريكية في مدينة "بندر عباس" الساحلية يشير إلى أن "الحرس الثوري" يعد لعملية تدريب على إغراق مماثلة كالتي أجراها في عام 2015 وفق ما ذكرته "أسوشيتد برس".