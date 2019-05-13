خانزادي: إرسال حاملة الطائرات الأميركية هو لتضخيم شبح الحرب

وافادت وكالة مهر للأنباء إن قائد البحرية في الجيش الإيراني الادميرال حسین خانزادي صرح أمس الأحد، ان الجمهورية الاسلامية هي الوحيدة التي وقفت في وجه قوى الاستكبار وبقيت محافظة على سيادتها ولم تسلم لها.

وأضاف خانزادي لقد انتهى زمن الوجود الأميركي في الخليج الفارسي وعلى الأميركيين مغادرة المنطقة، معتبراً أن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية هو تضخيم لشبح الحرب.

وأردف خانزداي قائلاً "لا أعلم لماذا حقق حضور حاملة السفن الأمريكية كل هذا الصيت، هؤلاء الأشرار والشياطين هم في المناطق المجاورة لنا منذ أربعين عاما"، متابعا "الحديث اليوم عن إرسال حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج الفارسي ليس بالأمر الجديد وهم يسعون إلى تصعيد احتمالات الحرب". /انتهى/.