الايرانيون العالقين في اسبانيا يعودون أرض الوطن قريباً

واوضحت السفارة الايرانية في مدريد ان هذه الخطوة اتخذت تلبية للطلبات المتعددة من المواطنيين الايرانيين المقيمين في اسبانيا، ودعتهم الى التنسيق مع مكتب الخطوط الجوية الايرانية في مدريد حول الرحلة المقررة الى طهران يوم 27 حزيران/يونيو الجاري.

يذكر انه اثر تفشي فيروس كورونا وانقطاع الرحلات الجوية وطلب العديد من المواطنين والطلاب الايرانيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الاسبانية، تم لحد الآن تسيير ثلاث رحلات جوية استثنائية الى طهران.

وكانت الرحلة الاولى يوم 4 نيسان/ ابريل والثانية 6 نيسان/ ابريل والثالثة 2 حزيران/ يونيو الجاري.