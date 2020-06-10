ايران تسجل 81 حالة وفاة جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الإثنين، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و11 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 177 الاف و 938 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 81 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 8 الاف و506 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 140 الف و590 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات.

ونوهت بأنه لحد الان اجري مليون و151 الف و32 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.