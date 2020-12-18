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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٣٩ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 7121 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 171

تسجيل 7121 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 171

قالت المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري ان 7121 اصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في مختلف ارجاء البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اليوم الجمعة في حديثها للتلفزيون الايراني، الى 7 آلاف و121 شخصا بفايروس كورونا مما يرفع عدد جميع المصابين بكورونا الى مليون و145 الف و651 اصابة بالمرض.

ونوهت الى أن ألف و 85 مصابا بالكورنا نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج، ولفتت الى أن عددالذين تحسنتم صحتهم وعولجوا من المرض وصل الى 865 ألف و474 شخصا.

كما اشارت الى انخفاض عدد الوفيات جراء كورونا عن اليوم الماضي ووصل الى 171 حالة وفاة، وبذلك فقد وصلت جميع حالات الوفاة من كورونا الى 53 الف و273 حالة,

وأرجعت لاري سبب تراجع أعداد الاصابات والوفيات الى القيود التي فرضتها السلطات الايرانية للوقاية من المرض والتزام الايرانيين بهذه القيود،محذرة في الوقت نفسه من الترهل والتسيب في الالتزام بالقيود.

رمز الخبر 1910276

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