بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية

ومن جانب آخر، قال بيان مشترك للولايات المتحدة والعراق وصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل تخفيض قواتها في العراق وستناقش مع الحكومة العراقية حالة القوات المتبقية.

وكان الكاظمي أكد الخميس أن الحوار بين العراق والولايات المتحدة، يعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة البلاد.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، إن "العراق يعتمد على حفظ سيادته في الحوار مع أمريكا".

ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) نص البيان المشترك الصادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة بمناسبة إطلاق الحوار الإستراتيجي في 11/6/2020.