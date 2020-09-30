الكاظمي يؤكد أن ترامب سيسحب القوات الأمريكية من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كشف أن الرئيس الأمريكي أكد له أنه سيسحب جميع القوات الأمريكية من القواعد العراقية.

وقال "الكاظمي" في اجتماع الحكومة العراقية الدوري وفقا لبيان صادر من مكتبه الإعلامي: "خلال زيارتنا إلى واشنطن وفي الحوار الاستراتيجي، أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق وبصورة علنية".

وأضاف الكاظمي "بيان الحوار الإستراتيجي كان واضحا وتضمن الانسحاب من جميع القواعد العسكرية العراقية ومن ثم الانتشار خارج العراق".

وزار الكاظمي في شهر أغسطس الماضي واشنطن والتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أن الرئيس ترامب ابلغه سعي بلاده لخفض عدد قواتها في العراق والتزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي في غضون ثلاث سنوات.

وكان الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أعلن في التاسع من سبتمبر الجاري أن الولايات المتحدة قررت تخفيض عدد قواتها في العراق من 5200 إلى 3000 جندي.

وأجرى العراق والولايات المتحدة الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بينهما في الـ 11 يونيو الماضي عبر دائرة تلفزيونية لتحديد مصير القوات الأمريكية، حيث تعهدت واشنطن بخفض عدد قواتها في العراق وعدم إقامة قواعد دائمة في البلاد، وجددت دعمها للعراق في المجالات الاقتصادية والصحية والسياسية والثقافية، فيما عقدت الجولة الثانية في واشنطن خلال زيارة الكاظمي في أغسطس الماضي.

وكان البرلمان العراقي اتخذ قرارا مطلع يناير الماضي، يطالب الحكومة بإخراج القوات الأمريكية في البلاد، على خلفية الغارة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي التي أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي./انتهى/