تخت روانجي: أمريكا تريد أن تقود وتحدد قرارات الامم المتحدة

وجاء ذلك في تغريدة كتبها مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي ردا على تقرير اصدرته امانة منظمة الامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بشان ما يسمى بعلاقة ايران بصادرات الاسلحة او اجزائها التي استخدمت في الهجوم على السعودية.

وكتب تخت رواجي: ايران تفند الإدعاءات التي جاءت في بيان امانة الامم المتحدة. أن المصدر الايراني للأسلحة إدعاءا كذبا. أن الامانة تفتقد القدرة والخبرة والمعرفة اللازمة لإجراء البحوثات.

وتابع: يبدو أن الولايات المتحدة –وبتاريخها في مواجهة - هي التي تقود عجلة الامم المتحدة كي تحدد قراراتها./انتهى/.