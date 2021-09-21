بايدن يؤكد على ان الشراكة مع الأمم المتحدة أقوى من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بايدن: "يجب على الحكومات في الوقت الحالي مواصلة العمل الممنهج المشترك على تطوير القانون الدولي وضمان الرفاهية المتساوية والسلام والأمن للجميع. هذا الأمر مهم مثلما كان عليه منذ 76 عاما".

وشدد بايدن على دعم إدارته الكامل للمنظمة العالمية، مشيرا إلى أن تعاون بلاده مع الأمم المتحدة مبني على "المبادئ والقيم المشتركة التي تتميز حاليا بأهمية غير مسبوقة".

بدوره، قال غوتيريش إن "التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة يمثل حجر زاوية" لعمل المنظمة العالمية، معربا عن سعيه إلى تطوير هذه العلاقات.

وكان غوتيرش قد حذّر، من "الحرب الباردة"، بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وفي حديثه قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال غوتيريش إنّ "القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين يجب أن تتعاونا بشأن قضية المناخ"، مؤكّداً وجوب "تجنب الحرب الباردة بأي ثمن، والتي ستكون مختلفة عن سابقتها بل وأكثر خطورة".

/انتهى/