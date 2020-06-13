أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 13 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

كيهان..

الحشد الشعبي.. لن نسمح بالالتفاف على قرار البرلمان الداعي لخروج القوات الامريكية

سياست روز ..

الشعب والقوى السياسية في العراق ...اي تواجد عسكري امريكي في الاراضي العراقية مرفوض

اطلاعات..

محتجون امريكيون مسلحون يسيطرون على مناطق بمدينة سياتل معلنين الادارة الذاتية

جوان ..

اقامة منطقة ادارة ذاتية في قلب امريكا ..المحتجون يسيطرون على اجزاء من سياتل

حمايت..

- لهيب الحرب في امريكا ..ترامب يلوح باستخدام الجيش هذه المرة ضد المحتجين

رسالت ..

ترامب يفرض اجراءات حظر على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

أفكار ..

أمين المجلس الاعلى للامن القومي .. العنصريون الصهاينة قلقون من انهيار رموز العنصرية في العالم الغربي

أيران ..

الصين تبلغ الامم المتحدة ومجلس الامن رفضها لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران

قدس ..

ازدواجية المعايير الامريكية .. التظاهرات في هونغ كونغ امر جيد وفي امريكا سيئ

آفتاب يزد ..

البرلمان الاسكتلندي يحث لندن على وقف تصدير معدات لمكافحة الشغب لامريكا

خراسان ..

تفاصيل عن القرصنة الكورية ... سيؤول تجمد اموالا ايرانية بمليارات الدولارات ببنوكها

آرمان ملي ..

ترامب نقطة البداية لانهيار الغرب ...تداعي تركيبة النظام الدولي لصالح ظهور قوى جديدة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جوان ...

صحيفة جوان كتبت عن الجولة الاولى من المباحثات بين بغداد وواشنطن في مقالها، خفض عديد القوات بدلا من اخراج امريكا..رغم تأكيدات القوى السياسية العراقية لم يتضمن البيان الصادر عن المباحثات موضوع خروج القوات الامريكية بل خفض عديدها فقط وحتى من دون وضع جدول زمني محدد لهذا الخفض المذكور في البيان.

ويبدو ان الولايات المتحدة تريد من وراء هذا التكتيك مواصلة تواجدها العسكري في العراق , والتحكم في مستقبل هذا التواجد طبقا لما تقتضيه مصالحها ونواياها .لذلك لم يكن موضوع خروج القوات الامريكية محور المباحثات التي دارت بالدرجة الاولى حول قضايا اقتصادية وسياسية وبالطبع مع عبارات برتوكولية حول احترام السيادة الوطنية العراقية.

خراسان ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة خراسان في مقالها، خفض أم اخراج ؟ هذا هو الموضوع، اول جولة من المباحثات العراقية الامريكية لم تكشف عن وجود اية نوايا امريكية للخروج من العراق رغم قرار البرلمان العراقي.

حيث استحوذت القضايا الاقتصادية والتجارية وغيرها على الجزء الاكبر من المباحثات التي تضمنت بشان التواجد العسكري الامريكي , اتفاقا مبدئيا بخفض عديد القوات الامريكية على مراحل لم تحدد.

ان مثل هذه النتائج تزيد من المخاوف والشكوك حول وجود محاولات للالتفاف على قرار البرلمان العراقي الصريح الداعي لخروج القوات الامريكية وفي الوقت الذي سبق وان اكدت القوى السياسية الرئيسية في العراق على ضرورة ان تكون المهمة الاولى للحكومة العراقية الجديدة اخراج القوات الامريكية.

رسالت ..

سلطت صحيفة رسالت الضوء في مقالها، ازاحة الستار عن الوجه الهادئ لبايدن، على المواقف الحقيقية للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ازاء القضايا الرئيسية في المنطقة ..

وجاء في الصحيفة، بايدن يناور على تكتيك انتقاد سياسات ترامب الخاطئة بشان القضية الفلسطينية وايران لتعزيز موقفه الانتخابي لكنه يسير في نفس المسار.

فبايدن انتقد ترامب على قراراته بنقل السفارة الامريكية للقدس والاعتراف بها كعاصمة لكيان الاحتلال لكنه قدم تضمينات للوبي الصهيوني بالالتزام بهذه الاستراتيجية , وانتقد خروج ترامب من الاتفاق النووي مع ايران لكنه طرح نفس شروط ترامب لعودة امريكاروالى جانب كل ذلك لدى بايدن نفس الافكار الجمهورية بشان تقطيع اوصال العراق وكل ذلك يثبت ان الحاكم الاصلي بالبيت الابيض هو اللوبي الصهيوني بنهاية المطاف.

آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في افتتاحيتها، ترويع المحكمة الجنائية الدولية ،عن قرار ترامب بفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .. هذا القرار الغريب يعكس عمق مخاوف امريكا من فضح محكمة لاهاي لخفايا جرائم القوات الامريكية في افغانستان والعراق والعالم.

كما يجسد هذا القرار واقع فقدان ترامب لما تبقى من توازن وتعادل في شخصيته المتذبذبة اساسا وذلك تحت وطأة فشله مقابل تفشي كورونا والاحتجاجات الداخلية ضد العنصرية والتي باتت تطرح احتمال تفكك اتحاد الاولايات الامريكية.

ايران ..

صحيفة ايران استعرضت في مقالها، اتفاق بغداد وواشنطن على خفض القوات الامريكية، تفاصيل ونتائج المباحثات التي جرت الخميس بين العراق وامريكا ..

وجاء فيه ... تحدث البيان الصادر عن هذه المباحثات بعبارات لا تخلو من غموض بشأن مستقبل التواجد العسكري الامريكي في الاراضي العراقية هذا الى جانب تركيز البيان والمباحثات بشكل عام على قضايا اقتصادية وتجارية واخرى سياسية ترتبط بالداخل العراقي بالدرجة الاولى.

عبارات البيان الخاصة بالتواجد العسكري الامريكي عكست رغبة ترامب في تاجيل البت بالموضوع لما بعد الانتخابات الرئاسية بامريكا هذا في حالة فوزه المحاطة بالشكوك حاليا.

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا حول الجديد على صعيد الازمة حول مياه نهر النيل ومشروع سد النهضة الاثيوبي عليه , وجاء في هذا التقرير الذي يحمل عنوان، فشل الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة..لم يتمخض الاجتماع بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن الخلافات حول مياه نهر النيل وسد النهضة الاثيوبي عن اية نتائج.

وفشل هذا الاجتماع وهو الثالث من نوعه يزيد من احتمالات حدوث تصعيد وتسخين جدي للاجواء مع اصرار اديس ابابا على بدء ملئ سد النهضة الضخم على نهر النيل رغم تحذيرات القاهرة من مغبة تهديد امنها القومي وكذلك رغم غضب السودان الذي يعتمد تماما على مياه نهر النيل.