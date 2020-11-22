أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
جوان..
- فريق بايدن يطرح نفس الشروط الترامبية بشأن العودة لعضوية الاتفاق النووي.
جام جم ..
- المرشح المحتمل لحمل حقيبة الخارجية بادارة بايدن يطرح شروطا مسبقة للعودة للاتفاق النووي.
حمايت ..
- حركة انصار الله تحقق انتصارا استراتيجيا تزامنا مع تبلور عزلة السعودية بقمة العشرين.
عصر ايرانيان ..
- القوات اليمنية المشتركة تحرر معسكر " ماس " الاستراتيجي بمأرب من قبضة التحالف السعودي .
خراسان ..
- احتراق اخر اوراق ترامب .. حاكم ولاية ميتشيغان الجمهوري يؤيد فوز بايدن .
قدس ..
- انباء عن تحركات عسكرية تركية واسعة النطاق في شمال غربي سوريا .
كيهان ..
- حزب التغيير في كردستان العراق يكشف عن اتفاق نفطي سري بين اربيل وانقرة .
ابتكار ..
-جوزف بورل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي.. احياء الاتفاق النووي لن يكون سهلا,
ارمان ملي ..
- لافروف .. محاولات اعادة النظر في أتفاق وقف الحرب بكاراباخ غير مقبولة ابدا .
اطلاعات ..
- الامم المتحدة تحذر من مواجهة اليمن لاخطر مجاعة في التأريخ المعاصر.
ايران ..
- هجمات صاروخية مكثفة على كابول توقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح .
جمهوري اسلامي ..
- بدء خروج اول مجموعة من القوات الامريكية من الاراضي العراقية ./انتهى/
تعليقك