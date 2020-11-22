أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

جوان..

- فريق بايدن يطرح نفس الشروط الترامبية بشأن العودة لعضوية الاتفاق النووي.

جام جم ..

- المرشح المحتمل لحمل حقيبة الخارجية بادارة بايدن يطرح شروطا مسبقة للعودة للاتفاق النووي.

حمايت ..

- حركة انصار الله تحقق انتصارا استراتيجيا تزامنا مع تبلور عزلة السعودية بقمة العشرين.

عصر ايرانيان ..

- القوات اليمنية المشتركة تحرر معسكر " ماس " الاستراتيجي بمأرب من قبضة التحالف السعودي .

خراسان ..

- احتراق اخر اوراق ترامب .. حاكم ولاية ميتشيغان الجمهوري يؤيد فوز بايدن .

قدس ..

- انباء عن تحركات عسكرية تركية واسعة النطاق في شمال غربي سوريا .

كيهان ..

- حزب التغيير في كردستان العراق يكشف عن اتفاق نفطي سري بين اربيل وانقرة .

ابتكار ..

-جوزف بورل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي.. احياء الاتفاق النووي لن يكون سهلا,

ارمان ملي ..

- لافروف .. محاولات اعادة النظر في أتفاق وقف الحرب بكاراباخ غير مقبولة ابدا .

اطلاعات ..

- الامم المتحدة تحذر من مواجهة اليمن لاخطر مجاعة في التأريخ المعاصر.

ايران ..

- هجمات صاروخية مكثفة على كابول توقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح .

جمهوري اسلامي ..

- بدء خروج اول مجموعة من القوات الامريكية من الاراضي العراقية ./انتهى/