أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم 12 ابريل/نيسان 2020

جوان ..

بعد اربع وعشرين ساعة فقط (السعودية تنتهك وقف اطلاق النار الذي اعلنته في اليمن تسعا وتسعين مرة )

حمايت ..

وقف اطلاق النار الدموي .. التحالف السعودي يصعد قصفه المدفعي وغاراته الجوية على اليمن

وطن امروز ..

مستقبل التواجد العسكري الامريكي , التحدي الاول الذي سيواجهه رئيس الوزراء العراقي المكلف

رسالت ..

واشنطن وتل ابيب تقتربان من اتفاق مشترك بشأن ضم الكيان اراضي فلسطينية جديدة

ابرار ..

تركيا تتراجع عن قرارها الخاص بارسال معونات طبية للكيان الصهيوني

ارمان ملي ..

تبادل لاطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في مناطق الحدود المشتركة بكشمير

افتاب يزد ..

تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا بين القوات الامريكية في الاراضي العراقية

سياست روز..

منظمة مراقبة حقوق الانسان تحث الهند على عدم اصدار قوانين ذات طابع عنصري

كيهان ..

قوات حفتر تقطع الماء والكهرباء عن العاصمة الليبية طرابلس

قدس ..

تفاقم الخلافات بين واشنطن وسيؤل حول نفقات القوات الامريكية في كوريا الجنوبية

خراسان ..

وقوع صدامات حول شراء الخبز في مدن تركية بعد اعلان الحجر الصحي فيها

اطلاعات ..

جو بايدن يتقدم على ترامب بنسبة احد عشر بالمئة في استطلاع للرأي بامريكا

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( انتهاك وقف اطلاق النار السعودي المزعوم)

السعودية اعلنت مؤخرا عن وقف احادي مؤقت لاطلاق النار في اليمن , ولكن الذي حدث هو .. ( قيام السعودية نفسها بانتهاك وقف اطلاق النار الذي اعلنته وذلك بعد مرور اربع وعشرين ساعة عبر شن غارات على اليمن) وتصعيد التحالف الذي تقوده في هذه الحرب لقصفه المدفعي للمدن والقرى اليمنية .

اثبتت السعودية عمليا مدى صحة تاكيدات صنعاء القائلة بان الاعلان السعودي مجرد خدعة لتضليل العالم , وبذلك انهار اعلان وقف اطلاق النار السعودي المزعوم هذا على يد الرياض نفسها وقبل ان يدخل حيز التنفيذ .

جوان ..

في الشأن العراقي اشارت صحيفة جوان في مقالها ( موضوع خروج القوات الامريكية يمثل التحدي الرئيسي للكاظمي ) الى تمتع مصطفى الكاظمي المكلف الجديد بتشكيل حكومة في العراق بحظ اوفر ممن سبقه للحصول على الثقة البرلمانية ..

وجاء في الصحيفة .. قد لا يواجه الكاظمي عقبات كبيرة على صعيد تشكيل حكومة جديدة لكن ( البرلمان يترقب تقديمه برامج حكومته على صعيد سبل ادارة شؤون البلاد وخاصة ازاء موضوع اخراج القوات الامريكية من العراق ) في ظل اصدار هذا البرلمان لقرار يطالب بخروج هذه القوات.

ومن هنا سيكون هذا الموضوع التحدي الرئيسي للكاظمي الى جانب قضايا حل المشاكل الاقتصادية ومكافحة الفساد.

خراسان ..

نشرت صحيفة خراسان تقريرا يتحدث عن اعلان الحشد الشعبي في العراق عن ( انتهاء عمليات أبطال النصر) .. ونقرأ في التقرير.. ( اعلن الحشد الشعبي عن انتهاء عمليات "ابطال النصر" التي قام بها مع الجيش في الحدود مع الاردن والسعودية).

وحسب هذا البيان استهدفت هذه العمليات تطهير الحدود العراقية مع كل من الاردن والسعودية من اوكار الشراذم الداعشية, وتحدث البيان عن ضبط اسلحة وذخائر حربية واعتقال عناصر داعشية والقضاء على هذه الاوكار .

رسالت ..

حول اعلان السعودية عن وقف مؤقت لاطلاق النار في اليمن كتبت صحيفة رسالت في مقالها ( خداع الرأي العام باعلان وقف لاطلاق النار ) .. ( الانتهاك السعودي السريع لوقف اطلاق النار الذي اعلنته السعودية نفسها , موشر صارخ يثبت عدم جديتها وافتقارها للمصداقية اللازمة).

ويبدو واضحا للعيان ان هذا التحرك السعودي اراد في الواقع شراء الوقت للحد من سرعة تقدم قوات اللجان الثورية والجيش اليمني في محافظتي الجوف ومأرب الاستراتيجيتين في اليمن بعد سلسلةهزائم كبرى منيت قوات التحالف السعودي بها هناك, لكن هذه الخدعة السعودية لم تنطل على صنعاء منذ البداية .

افتاب يزد ..

كندا تراجعت عن موقفها الخاص بوقف مبيعات السلاح للسعودية .. حول هذا الموضوع كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها ( كندا تبدأ ببيع السلاح ثانية للسعودية )، ( يبدو ان اغراءات ووساوس الحصول على ارباح ضخمة من وراء بيع السلاح للسعودية قد فاقت تحفظات رئيس الوزراء الكندي)، فالسيد جاستين ترودو المعروف بانتقاداته الشديدة للحرب التي تقودها السعودية على اليمن تراجع عن موقفه بشان وقف مبيعات السلاح للرياض معطيا الضوء الاخضر لابرام صفقات ضخمة مع السعودية رغم مواصلتها لحربها الوحشية على اليمن , ويبدو ان ترودو نسي ان هناك ماسي انسانية رهيبة في اليمن او ان اغراءات المال باتت اقوى من مشاعره الانسانية.

ابرار ...

حمل تقرير نشرته صحيفة ابرار عنوانا يتحدث عن ( نشر امريكا منظومات صاروخية جديدة في العراق ) وجاء في التفاصيل .. ( هناك انباء عن قيام امريكا بنشر منصات جديدة لمنظومة باتريوت للدفاع الجوي في قاعدتي عين الاسد واربيل في العراق )

الى جانب ذلك عمدت واشنطن الى نشر منصات لمنظومتين صاروخيتين لصواريخ متوسطة المدى من طرازات مختلفة في القاعدتين . وذلك في تصعيد ا للتهديدات الامريكية ضد قوى ومكونات المقاومة في العراق.