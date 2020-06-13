حجة الاسلام "مروي" يؤكد أهمية الاهتمام بالتعاليم الإسلامية في حل المشكلات الاقتصادية للمجتمع

واشار سادن الروضة الرضوية حجة الاسلام احمد مروي خلال لقائه بلجنة الإمام الخميني للإغاثة الى مكانة وأهمية معيشة المواطنين وخاصة الفقراء من المنظار الإسلامي مؤكدا ضرورة إحياء ونشر التقاليد الإسلامية الجيدة لزيادة خدمات دعم المحرومين وحل مشاكلهم.

ووصف أحمد مروي لجنة الإمام الخميني بأنها مؤسسة ثورية مشيدا بجهود هذه المؤسسة المتواصله في متابعة شؤون المستضعفين.

وأكد حجة الاسلام مروي على أهمية الاهتمام بالتعاليم الإسلامية في حل المشكلات الاقتصادية للمجتمع وقال إن إحياء ونشر التقاليد الإسلامية الحسنة في مجال الانفاق والصدقة والإيثار الى جانب تعزيز التضامن الاجتماعي ، يمكن أن يقود الى تضامن الناس ، ويطور الخدمات ويزيد تاثيرخدمات دعم المحرومين.

واوضح أن السرعة في تقديم خدمات الدعم ، والحفاظ على كرامة وعزة المحتاجين ، وتمكين المحرومين ، واستمرار تقديم الخدمات ، والدقة في تحديد المحتاجين الحقيقيين ، هي قضايا مهمة أخرى على صعيد متابعة ورعاية شؤون المحتاجين والمستضعفين ./انتهى/