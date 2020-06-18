نزود قواتنا المسلحة بأحدث منتجاتنا الدفاعية المصنعة بتقنية محلية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش، بأن العميد تقي زادة نائب وزير الدفاع، وبعد نجاح اختبار إطلاق صواريخ كروز محلية الصنع بعيدة وقصيرة المدى في بحر عمان، أشار إلى دور وزارة الدفاع ومؤسسة الصناعات الدفاعية في إنتاج وإعداد أحدث الأسلحة والمعدات الدفاعية المتطورة والمتناسبة مع نوع التهديدات والاحتياجات القتالية والميدانية للقوات المسلحة، وقال: نشكر الله أننا ومن خلال التعاون والتعاضد مع القوات المسلحة المقتدرة لإيران الإسلامية بما فيها الجيش والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي، تمكنّا دون أي تبعية للخارج وفي أقصر وقت ممكن، من تزويد قواتنا المسلحة أحدث المعدات المصنعة بالتقنية المحلية، واليوم نفخر أن الصناعات الدفاعية في البلاد يمكنها ان توفر جميع إحتياجات القوات المسلحة اعتمادا على الكوادر العلمية والمتخصصة والملتزمة وباستخدام الطاقات المحلية والاستفادة من الشركات المعرفية وشبكة الشركاء في المجال الدفاعي، الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى القوة الوطنية.

وأردف أن وزارة الدفاع لن تدخر جهدا من اجل إسناد القوات المسلحة ورفع مستوى قدراتها القتالية، مسجلة صفحة ذهبية أخرى في سجل مفاخرها بتزويد القوات المسلحة بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات المتطورة والاستراتيجية.

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