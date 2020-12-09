إيران ضمن الدول الثلاثة الآولى عالمياً في مجال صناعة الصواريخ المضادة للدروع

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي كلمة للعميد "تقي زاده"، أشار إلى الانجازات التي تحققت في المجال الدفاعي، قائلا: لو اصبحنا اقوياء فاننا نحظى بالسلام دوما، مضيفاً، ان ايران اليوم هي ضمن افضل دولتين في العالم في مجال الاسلحة الفردية و بين افضل 3 دول في مجال الصواريخ المضادة للدروع وضمن افضل 4 دول في مجال الصواريخ في العالم.

واضاف، لقد حققنا منجزات جيدة في المجالات الفضائية والصاروخية والبحرية والحرب الالكترونية والدفاع الجوي والكثير من المجالات الاخرى.

ونوه العميد تقي زاده الى ان من الاولويات الرئيسية لوزارة الدفاع الارتقاء بجامعة "مالك الاشتر" وبنيتها التحتية والاهتمام بالمجالات البحثية.

واكد نائب وزير الدفاع ان دماء العلماء والقائد الكبير للمقاومة الشهيد قاسم سليماني المراقة بلا حق سوف لن تمر دون رد وشدد على ان الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته الكبرى باغتياله الشهيد فخري زادة.

وأضاف، نتصرف وفق الحكمة فيما يتعلق بالثأر لدماء علماء بلادنا ونعتزم ان ناخذ ثأرا قاسيا من الاعداء في المكان والزمان المناسبين.

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