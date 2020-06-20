ايران تدعو رومانيا الى تقديم تقرير صريح ودقيق حول موت "منصوري" المشبوه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صرح فيما يخص بآخر التطورات حول ملف موت أحد المتهمين في ملف فساد مالي القاضي "منصوري" الذي تم العثور على جثته في احدى الفنادق برومانيا، قال: أن السفارة الايرانية في رومانيا تتابع هذا الموضوع، كما ان اصدقائنا في شرطة الانتربول على اتصال مع نظرائهم في رومانيا لمتابعة هذا الموضوع.

وأضاف: الأمر الذي كان مطروحا في البداية ان منصوري قد انتحر، والمؤشرات البدائية كانت تدل على هذا الإدعاء.

وقال: أي ما كان الأمر، فان الجمهورية الاسلامية قد اعلت منذ البداية أن الاخير ملاحق قانونياً عبر الانتربول.

وأردف بالقول: حاليا طلبنا من السلطات الرومانية أن تقدم لنا تقريرا واضحا وصريحا ودقيقا حول حيثيات وقوع الحادث، كي نتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد./انتهى/.