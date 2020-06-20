إجمالي الوفيات جراء كورونا بإيران يصل الى 9،507 شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 322 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 202 الاف و 584 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 115 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 9 الاف و507 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 161 الف و384 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و842 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم اجراء مليون و395 الف و675 اختبار كورونا في البلاد. /انتهى/.