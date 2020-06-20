وفدٌ أفغاني رفيع المستوى يزور طهران غداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اعلن عن زيارة رسمية لوفد أفغاني سياسي، اقتصادي، أمني رفيع المستوي برئاسة القائم بأعمال الوزارة الخارجية الافغانية محمد حنيف اتمر، غدا الاحد (21 يونيو/حزيران) لطهران.

وأضاف: من المقرر أن يجري هذا الوفد خلال زيارته التي تطال لمدة يومين لقاءات مع من وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد آخر من المسؤولين الايرانيين، في اطار فرق العمل الخاصة بوثيقة التعاون الايراني الافغاني الشاملة، والتعاون الاقتصادي والتعاون الحدودي والتعاون الخاص بالرعايا الافغانيين في ايران، والتعاون الاعلامي والتعاون الامني والتاون الصحي وفرقة العلمل الخاصة بالتعاون بمجال المياه والطاقة./انتهى/.