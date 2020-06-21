إيران ستدخل مجال الدفاع الجوي بعيد المدى

وقال العميد "شبان" أنه وفي المستويات العالية والمديات البعيدة التي تعد من الحاجات الضرورية للدفاع الجوي لنا ايضا مشاريع جيدة جداً وسنشهد في القريب العاجل إن شاء الله تعالى دخول منظومات متنوعة الى هذا القطاع.

وأكّد القدرة على تصميم وتصنيع أي نوع من الرادارات وأضاف اننا قادرون اليوم على تصنيع الرادارات بدءاً من المديات القصيرة جداً حتى البعيدة جداً ومنها "بشير" و"قدير" وأخرى ستدخل الخدمة تدريجياً للدفاع الجوي للحرس الثوري.

وصرّح بأن إيران تعد اليوم ضمن الدول المتقدمة في العالم التي تمتلك التكنولوجيا المعقدة لصنع الرادارات وقد حققت الإكتفاء الذاتي في هذا المجال.

ووضّح بأن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تحظى بأحدث التكنولوجيا المتعلقة بمواجهة الحرب الالكترونية في العالم.