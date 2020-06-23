شمخاني: أوروبا غدت ألعوبة بيد أحمقين اثنين

وکتب علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني اليوم (الثلاثاء) في تغريدة له علی موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول كتاب جون بولتون ، مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض، ورد ترامب على نشر الكتاب والكلمات التي تبادلها الاثنان خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى صدور القرار المناهض لإيران من قبل الدول الأوروبية الثلاث ، والذي وافق عليه مجلس الحکام يوم الجمعة: "في کتاب مذكراته وصف بولتون ترامب بأنه أحمق ومتقلب المزاج، ووصفه ترامب بأنه أحمق غير كفوء". "لماذا تجاهلت أوروبا حصيلة الأحابيل المشتركة لاحمقين غير کفوءين في الانسحاب من الاتفاق النووي وأصبحت ألعوبة بيد هذين الاثنين من خلال تقديم قرار مناهض لإيران؟!/انتهى/