الرئيس روحاني يوجّه رسالة ذات مغزى إلى الدول الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني أوضح في حديث له بعد ظهر اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بالمحافظين، في اجتماع اللجنة الوطنية التخطيطية لتحقيق شعار “القفزة في الانتاج” أنه ما تحقق في البلاد في زمن الجمهورية الاسلامية رسالة واضحة للغرب.

وشدد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على انه "اليوم نستطيع أن نرى بوضوح الانجازات التي تحققت في البلاد بعد الثورة الاسلامية".

وأكد الرئيس روحاني أن الشعب الايراني أظهر قوته وصموده أمام الحظر الامريكي، وتابع روحاني: كيفية تعاملنا مع جائحة كورونا تختلف مع جميع دول العالم.

وقال روحاني ان الولايات المتحدة قامت بتحطيم طاولة الحوار وحرق غرفة المفاوضات وتركها، وبالتالي ليس من المنطقي ان تدعونا الآن للجلوس والتفاوض من جديد ومواقفها بهذا الخصوص كذب في كذب حسب تعبيره.

ووصف روحاني الرئيس الأمريكي بـ”قليل الخبرة” واضاف أن سلوكه يعكس ذلك بوضوح، وأن الشعب الأمريكي ايضا بات يدرك هذا الكلام، واكد الرئيس الايراني ان ادارة ترامب اصبحت تعلم جيدا ان الشعب الايراني لن ينحني لضغوطها وعقوباتها./انتهى/