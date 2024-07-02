تسمية قاعة محطة لطف آباد على الحدود مع تركمانستان باسم الشهيد رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم هذا الصباح في مراسم، إطلاق اسم الشهيد رئيسي على قاعات الأعمال والركاب في محطة لطف آباد على الحدود بين إيران وتركمانستان بحضور علي مجتبى روزبهاني، سفير جمهورية إيران الإسلامية في تركمانستان.

وعلى هامش هذا المراسم زار روزبهاني نظام كشف الحاويات بجمارك لطف آباد وشرح عمل هذا النظام المحلي وتأثيره على تسهيل وتسريع حركة شاحنات البضائع.

وكانت زيارة أجزاء مختلفة من المحطة، بما في ذلك صالة الركاب والقاعة التجارية، والتحدث مع الركاب والسائقين، والمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة لطف آباد لتنسيق الحدود البرية، من بين الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها خلال هذا المراسم.

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