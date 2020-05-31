ايران وتركيا تتبادلان السلع عبر سكك الحديد ضمن 6300 مقطورة

وأوضح روح الله لطيفي في تصريح السبت، بأن صادرات السلع الايرانية تمت عبر 3072 مقطورة شحن في مقابل 3228 مقطورة محملة بالبضائع التركية.

وأشار الى أن الجانب التركي منع دخول الشاحنات الايرانية عبر منفذ "بازركان" الواقع شمالي غربي البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي، معلنا تصدير 6692 طن من السلع الايرانية عبر شاحنات الترانزيت من مختلف الدول الى تركيا.

وبيّن أن التبادل التجاري للسلع بين ايران وتركيا حاليا ينفذ عبر السكك الحديدية ومن منفذ "رازي" الحدودي، ومن المؤمل أن يتم إعادة فتح المنافذ الجوية والبرية بعد الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين.