خبير إيراني: فجر الجمعة الأخيرة جرى تطويق الأميركان وتوجيه صفعة لهم لن ينسوها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير قسم الأخبار الدولية في وكالة مهر للأنباء والمحلل السياسي الإيراني كتب في تغريدة له صباح اليوم السبت على "تويتر" أنه "فجر جمعة استشهد قادة الجهاد في العراق وفجر جمعة حاول الامريكان اعتقال قادة آخرين. بعد الفجر الاول، تم دك قواعدهم بالصواريخ وتسجيل مئات الضربات الدماغية وفي الفجر الثاني، تم تطويقهم وتوجيه صفعة لن ينسوها" وذلك في إشارة إلى اغتيال "الشهيد "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني و"أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد بغارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد فجر الجمعة، وكذلك في يوم جمعة آخر اعتقال عدد من عناصر الحشد الشعبي".

/انتهى/