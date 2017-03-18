اللواء باقري : ايران تمتلك تقنية صنع صواريخ بدقة تصويب متناهية

وافادت وكالة مهر للأنباء ان اللواء محمد باقري صرح على هامش معرض الانجازات العسكرية والدفاعية الذي اقيم في مكان النصب التذكاري لعمليات "والفجر 8" في منطقة اروند كنار / جنوب غرب/ : ان المعدات الدفاعية المعروضة في هذا المعرض تم تصنيعها بالاستفادة من التقنيات الايرانية.

واشار الى زيارة قوافل النور لهذا المعرض ، لافتا الى ان الزوار استشعروا بكل كيانهم ترجمة مبدأ "اننا قادرون" الى الواقع العملي ، وقال : ان على العالم ان يدرك ان هذا الاعتقاد موجود في العلماء الشباب في جيل ما بعد الحرب المفروضة من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الجمهورية الاسلامية الايرانية على جميع الاصعدة.

وتابع رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة قائلا : ان صنع صواريخ بقدرة تصويب لديها هامش خطا أقل من 10 امتار ، هو انموذج لهذه الاسلحة ، حيث ان هذه التقنية تمتلكها قلة من الدول ، واليوم اصبحت الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك هذه التقنية بحيث تتمكن من انتاج واستخدام هذه الاسلحة.

واكد اللواء باقري ان مشاكل البلاد تبدو صغيرة امام هذه النجاحات الكبرى.

واوضح ان الهدف من هذه الزيارة التفقدية ، تثمين اداء القوات المسلحة في الدفاع عن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وتفقد المواقع الدفاعية في المناطق الحدودية./انتهى/