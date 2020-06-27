رئيسي: اُصدر أكثر من الف حكم ضد المفسدين الاقتصاديين في البلاد خلال عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي وعدد آخر من المسؤولين القضائيين في البلاد تحدثوا خلال اتصال مرئي (فيديو كونفرانس) وبمناسبة يوم السلطة القضائية في ايران مع قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي.

وقدم رئيس السلطة القضائية تقريرا حول توجهات هذه السلطة وبرامجها للتغيير خلال السنة الماضية، وقال: أن التوجهات التقنية وتوسع المحاكمات الإلكترونية واحداث منظومات مختلفة من أجل اتاحة الشعب الى العدالة بشكل سهل، والمواجهة الفعالة مع القضايا مثل الحؤول دون اغلاق 1200 وحدة انتاج، وتعزيز دور الرقابة وتنشيط فعاليات منظمة التفتيش في البلاد وتعزيز تواصل الشعب مع السلطة ودور الشعب في كشف ومتابعة الجرائم ومتابعة الملفات العالقة، تعد من أبرز التوجهات للسلطة القضائية خلال العام الماضي.

واعتبر رئيسي أن مكافحة الفساد يعد من اولى اهتمامات السلطة القضائية، قائلا: تم اصدار أكثرمن الف حكم ضد المفسدين الاقتصاديين ويتم متابعة ذلك بجدية تامة، كما أن رفع مستوى نزاهة الجهاز القضائي ومحاربة كافة أنواع الفساد في داخل هذه السلطة كان من ضمن الاولويات وما يسعى ورائه كافة القضاة المتدينين والنزيهين والشعب./انتهى/.